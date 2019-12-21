70 райдеров и 240 т снега с Карпат. В Киеве стартовал Дабл Трипл Snow Fest
В Киеве стартовал первый Дабл Трипл Snow Fest. Чтобы сноубордисты и лыжники со всей страны могли к захочу насладиться катанием – организаторы соорудили один из крупнейших сноупарк в Европе.
Не обошлось здесь и без главного атрибута зимних горок – снега. Но при плюсовой температуре, именно это стало настоящим вызовом.
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Специально для сноупарка собрали 240 тонн снега. Половину привезли с Буковеля, остальное – из Днепра и собирали на крупнейших катках Киева, паковали в мешки и транспортировали на горку.
Побороться за звание лучшего в Киев съехалось почти 70 райдеров из девяти городов Украины и семи стран мира.
Организаторы не спроста выбрали локацию проведения фестиваля в самом центре столицы. Таким образом они стремятся привлечь как можно больше молодежи заниматься экстремальными видами спорта и вести здоровый образ жизни.
Чтобы организовать фест привлекли из городского бюджета почти 800 тыс. грн по программе Общественный бюджет города и средства спонсоров.
Теперь в течение уикенда экстремалы будут бороться за победу. Призовой фонд Дабл Трипл Snow Fest составляет 200 тыс. грн. Победителей определят уже 22 декабря.
Напомним, в Украине впервые состоялся показательный матч по поло Кубок Посла Аргентины.