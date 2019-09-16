Кубок Посла Аргентины. В Украине состоялся первый матч по поло

В Украине впервые состоялся показательный матч по поло Кубок Посла Аргентины. Его организовало Аргентинское посольство, чтобы популяризировать эту игру и в нашей стране. Поло издавна называют игрой королей.

Престижные соревнования посольства Аргентины проводят в Люксембурге, Брюсселе, Лондоне, Будапеште. В Аргентине сейчас 3 тыс. игроков поло, они лучшие в этом спорте и удерживают 10 первых позиций в мире. Организаторы убеждены, что отныне их регулярно будет принимать и Киев.

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В конно-спортивном клубе Еквидес под Киевом гимн Аргентины прозвучал впервые. Впервые состоялась и само событие – показательный матч по поло Кубок Посла Аргентины.

Игра зародилась в Средней Азии, впервые начали играть в поло в Персии около VI ст. до н. е.

В Латинскую Америку игру привезли английские иммигранты в 1875 году. А открытый чемпионат Аргентины по поло – самое важное международное спортивное соревнование, которое проводится на полях Палермо.

Теперь красоту этой игры уже увидели и украинцы. Единственное отличие – песчаное поле вместо травяного. Свое мастерство демонстрировали две команды лучших игроков из разных стран мира.

Традиционные награды для победителей – серебряные кубки, а проигравшей команде вручают плетки. Главный же приз остается в Украине с надеждой, что этот вид спорта приживется и у нас.

Напомним, на Волыни состоялся первый экомарафон Рассвет Свитязя.

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