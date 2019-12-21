70 райдерів і 240 т снігу з Карпат. У Києві стартував Дабл Тріпл Snow Fest

У Києві стартував перший Дабл Тріпл Snow Fest. Аби сноубордисти та лижники зі всієї країни могли до схочу насолодитися катанням – організатори спорудили один з найбільших сноупарків у Європі.

Не обійшлось тут і без головного атрибуту зимових гірок – снігу. Та при плюсовій температурі, саме це стало справжні викликом.

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Спеціально для сноупарка зібрали 240 тонн снігу. Половину привезли з Буковеля, решту – з Дніпра та збирали на найбільших ковзанках Києва, пакували у мішки і транспортували на гірку.

Позмагатися за звання найкращого до Києва з’їхалось майже 70 райдерів з дев’яти міст України та семи країн світу.

Організатори не спроста обрали локацію проведення фестивалю у самому центрі столиці. Таким чином вони прагнуть заохотити якомога більше молоді займатися екстремальними видами спорту та вести здоровий спосіб життя.

Аби організувати фест залучили з міського бюджету майже 800 тис. грн по програмі Громадський бюджет міста та кошти спонсорів.

Тепер впродовж вікенду екстремали змагатимуться за перемогу. Призовий фонд Дабл Тріпл Snow Fest складає 200 тис. грн. Переможців визначать уже 22 грудня.

Нагадаємо, в Україні вперше відбувся показовий матч із поло Кубок Посла Аргентини.

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