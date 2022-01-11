70 років на престолі: правління королеви Єлизавети II святкуватимуть рік

У червні 2022 року королева Єлизавета II відзначатиме 70-річчя з дня вступу на британський престол. Букінгемський палац вже оприлюднив план святкування платинового ювілею.

Єлизавета зійшла на престол 6 лютого 1952 року. До цього жоден із британських монархів не правив країною так довго.

Святкування ювілею триватимуть упродовж року. Перший запланований захід – кулінарний конкурс, де всі охочі зможуть приготувати особливу страву для королеви. А журі обиратиме найцікавіші рецепти.

У травні у Віндзорському замку влаштують масштабну театралізовану виставу. У музеях відкриють експозиції, присвячені основним віхам життя і правління Єлизавети II.

Втім, більшість заходів – військовий парад, вуличні вечірки та концерт зі світовими зірками – відбудуться влітку. Британців очікують чотири державні вихідні – з 2 по 5 червня.

Cвяткування ювілею завершиться світловим шоу. Чи буде присутня на заходах сама Єлизавета II – поки невідомо.

– Епіцентром святкувань стане одна з найвідоміших у Сполученому Королівстві і в усьому світі вулиць. Ми влаштуємо масштабне дійство. І сподіваємося, що королева зможе побачити все на власні очі, – поділився організатор святкувань Адріан Еванс.

Нині королеві Єлизаветі II – 95 років. У жовтні торік вона кілька днів провела у шпиталі. Лікарі їй радять більше відпочивати.

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