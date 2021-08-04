Барак Обама празднует 60-летие: чем запомнился миру 44-ый президент США

Барак Обама вошел в историю сразу после того, как принес присягу 44-го президента США. Он стал первым афроамериканцем во главе Соединенных Штатов. Сегодня, 4 августа, он празднует свое 60-летие.

Победа Обамы на выборах президента США в 2009 году стала для страны с историей расовых проблем большим событием, которое свидетельствует о серьезных сдвигах американской политической культуры.

При Обаме Америка пережила экономический кризис, а богатство страны росло. Президент инициировал изменения в систему здравоохранения. Несмотря на критику, миллионы американцев получили доступ к медицине, которая в стране слишком дорогая.

Хотя Обама и обещал изменить мир — как политик он не позволял себе авантюры и прислушивался к своей команде. За такую ​​осторожность его часто и критиковали. Он слишком долго обсуждал со своими советниками те или иные решения.

Обама также был символом глобализации и решил, что мирное сотрудничество поможет устранить мировые проблемы. Еще в начале президентства получил Нобелевскую премию мира.

В наследство от президента Джорджа Буша младшего Обама получил несколько военных кампаний, и старался не начинать новых войн. Поэтому когда Россия напала на Украину, Обама хоть и осудил агрессию, но не придал нашей стране оружия, за что его критиковали и республиканцы, и однопартийцы.

Обама стремился изменить слишком многое, так что все обещанное не удалось. Впрочем, он постоянно призывал граждан брать ответственность за страну на себя.

Однако после его двух сроков, в Белый Дом пришел президент Дональд Трамп, который считается антиподом Обамы.

Обама также создавал образ современного политика. Благодаря соцсетям избиратели следили не только за политиком, но и просто за главой семьи. Он также гордился, что несмотря на загруженность на работе, воспитывал двух дочерей, и постоянно подчеркивал, что не достиг бы такого успеха без жены.

Свой юбилей Обама будет отмечать на острове Мартас-Виньярд, там легче соблюдать социальную дистанцию, а все приглашенные пройдут тестирование на коронавирус. В свой шестидесятый день рождения 44-ый президент США просит гостей не брать подарки, а перевести деньги благотворительным фондам.

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