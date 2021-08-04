Барак Обама святкує 60-річчя: чим запам’ятався світу 44-й президент США

Барак Обама увійшов в історію відразу після того, як склав присягу 44-го президента США. Він став першим афроамериканцем на чолі Сполучених Штатів. Сьогодні, 4 серпня, він святкує своє 60-річчя.

Перемога Обами на виборах президента США у 2009 році стала для країни з історією расових проблем великою подією, яке свідчить про серйозні зрушення американської політичної культури.

При Обамі Америка пережила економічну кризу, а багатство країни росло. Президент ініціював зміни в систему охорони здоров’я. Попри критику, мільйони американців отримали доступ до медицини, яка в країні занадто дорога.

Хоча Обама й обіцяв змінити світ – як політик він не дозволяв собі авантюри та прислухався до своєї команди. За таку обережність його часто і критикували. Він занадто довго обговорював зі своїми радниками ті чи інші рішення.

Обама також був символом глобалізації та вирішив, що мирне співробітництво допоможе усунути світові проблеми. Ще на початку президентства отримав Нобелівську премію миру.

У спадок від президента Джорджа Буша-молодшого Обама отримав кілька військових кампаній, і намагався не починати нових війн. Тому коли Росія напала на Україну, Обама хоч і засудив агресію, але не надав нашій країні зброї, за що його критикували і республіканці, і однопартійці.

Обама прагнув змінити занадто багато, тому все обіцяне не вдалося. Втім, він постійно закликав громадян брати відповідальність за країну на себе.

Однак після його двох термінів, до Білого Дому прийшов президент Дональд Трамп, який вважається антиподом Обами.

Обама також створював образ сучасного політика. Завдяки соцмережам виборці стежили не тільки за політиком, а й просто за главою сім’ї. Він також пишався, що попри завантаженість на роботі, виховував двох дочок, і постійно підкреслював, що не досяг би такого успіху без дружини.

Свій ювілей Обама відзначатиме на острові Мартас-Віньярд, там легше дотримуватися соціальної дистанції, а всі запрошені пройдуть тестування на коронавірус. У свій шістдесятий день народження 44-й президент США просить гостей не брати подарунки, а переказати гроші благодійним фондам.

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