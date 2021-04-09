Без чесної позиції РФ прогресу на Донбасі не буде: ексклюзивне інтерв’ю Квін

США підтримують Україну у конфлікті з Російською Федерацією. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.

Вона підкреслила, що адміністрація Джо Байдена демонструє прихильність до України. Це можна було простежити під час першої телефонної розмови між Байденом та Володимиром Зеленським, що відбувся напередодні.

– Ми дуже раді, що відбувся перший діалог між президентами. Пройшов він у теплій та дружній атмосфері. Лідери досить довго розмовляли, а це означає, що адміністрація Байдена демонструє прихильність до України.

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Щодо можливого посередництва США у конфлікті між Україною та Росією Крістіна Квін заявила, що США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Однак за її словами, потрібно ще багато працювати, щоб запанував мир.

– Проблема з мирним процесом на Донбасі – це Росія. Який би не був формат – нормандський чи мінський, без чесної та конструктивної позиції РФ не буде прогресу.

Також Квін наголосила, що після Революції гідності США особливо підтримують жагу України до демократії та свободи. З того часу вони надали $4,5 млрд фінансової допомоги.

США відреагували на активізацію військ РФ

Після повідомлення про стягування російських військ до кордону України Державний департамент США висловив занепокоєння та засудив дії Росії. Держдеп вимагає у РФ пояснень щодо ситуації.

Представник Пентагону закликав Росію припинити вогонь та знизити рівень напруги.

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