PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Стягивание войск на границу Украины: Госдеп США требует от РФ объяснений

США просят Российскую Федерацию дать объяснения по поводу стягивания войск к восточным границам Украины. Об этом 5 апреля сообщил представитель Государственного департамента США во время брифинга.

військові Росія, війська Росія

— Мы дали понять непосредственно нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии, — заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

США выразили обеспокоенность относительно действий России и назвали их эскалацией агрессии на Востоке Украины. Также представитель Госдепа назвал информацию Украины о наращивании российских войск заслуживающей доверия.

Читайте
Активизация российских войск вблизи Украины: послы НАТО провели встречу

Активизация российских войск вблизи Украины

В марте главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает свои войска в областях, которые расположены рядом с восточными, северными и южными регионами Украины.

Кроме того, он заявил о стягивании войск в Крыму.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка