Стягивание войск на границу Украины: Госдеп США требует от РФ объяснений

США просят Российскую Федерацию дать объяснения по поводу стягивания войск к восточным границам Украины. Об этом 5 апреля сообщил представитель Государственного департамента США во время брифинга.

— Мы дали понять непосредственно нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии, — заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

США выразили обеспокоенность относительно действий России и назвали их эскалацией агрессии на Востоке Украины. Также представитель Госдепа назвал информацию Украины о наращивании российских войск заслуживающей доверия.

Активизация российских войск вблизи Украины

В марте главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает свои войска в областях, которые расположены рядом с восточными, северными и южными регионами Украины.

Кроме того, он заявил о стягивании войск в Крыму.