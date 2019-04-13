Без объяснения причины. В аэропорту Борисполь застряли две сотни туристов

В столичном аэропорту застряли две сотни туристов. Они с ночи не могут вылететь в Египет. Отправиться на курорт в Шарм-эль-Шейх они должны были еще в 3 часа ночи.

Но рейс постоянно переносили. Причины таких задержек ни авиакомпания, ни туроператор пассажирам не объясняют. Время вылета постоянно откладывают.

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Люди жалуются, что остались без воды и пищи. И сколько времени им придется провести в аэропорту – никто не знает.

Факты пытались связаться с туроператором и авиакомпанией – но там никто не отвечает.

К слову, три бомбы за сутки: в аэропортах и вокзале Лондона нашли пакеты с “сюрпризом”.

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