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Без пояснення причини. У аеропорту Бориспіль застрягли дві сотні туристів

У столичному аеропорту застрягли дві сотні туристів. Вони з ночі не можуть вилетіти до Єгипту. Вирушити на курорт в Шарм-ель-Шейх вони мали ще о 3-й ночі.

Але рейс постійно переносили. Причини таких затримок ані авіакомпанія, ані туроператор пасажирам не пояснюють. Час вильоту постійно відкладають.

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Люди скаржаться, що залишилися без води і харчів. І скільки часу їм доведеться пробути на летовищі – ніхто не знає.

Факти намагалися зв’язатися з туроператором та авіакомпанією – але там ніхто не відповідає.

До слова, три вибухівки за добу: в аеропортах і вокзалі Лондона знайшли пакети з “сюрпризом”.

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