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Куски бетона и стекло под ногами: последствия ракетного удара по заводу в Киеве

Татьяна Наконечная Журналистка Факти ICTV Юля Захарченко редактор ленты

Сегодня утром впервые через несколько недель российские войска обстреляли ракетами Киев. Предварительно из Каспийского моря было выпущено пять ракет. Одну сбили силы противовоздушной обороны, а четыре ракеты попали в вагоноремонтный завод на левом берегу столицы. Известно об одном раненом мирном жителе.

Фото с памятником Владимира Великого, который смотрит на обстрелянный Россией Киев, облетели почти все украинские СМИ. Снимок сделал прохожий, который вышел прогуляться в 6:00 утра. На фото памятник князю Владимиру созерцает огромный столб дыма.

Российские войска обстреляли Дарницкий вагоноремонтный завод. К счастью, погибших в результате ракетных ударов нет, однако один железнодорожник получил ранения. Разбиты три цеха. Вечером в очередной раз разгорелся пожар, который до этого тушили несколько часов.

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Фото: Факты ICTV

Через несколько часов после обстрела Министерство обороны России отчиталось о так называемой специальной военной операции на территории Украины, отметив, что якобы очень удачно уничтожили танки и другую бронетехнику, которую доставили партнеры Украины. На фейковые вбросы РФ сразу отреагировал глава правления Укрзализныци Александр Камышин. Никаких танков на заводе и филиалах не было, отметил он.

– Официально объявляю о том, что это неправда. Таких танков на заводе нет, и нет никакой военной техники. Есть только вагоны, которые мы ремонтируем. Эти вагоны нужны для экспорта. Это и полувагоны, и зерновозы. То есть Россия в который раз лжет, бьет по экономике Украины и населению, — заметил он.

Кроме ремонта вагонов, на заводе изготовляли декоративные столбики для забора, ножки для парковых скамеек и напольные плиты для производственных помещений.

– Пока кто-то просит “не унижать Россию”, Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции и большее оружия, — убежден советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украинцы ждут новых санкций против России и оружия. Пожар на заводе уже удалось потушить. Всего за все время полномасштабной войны в Украине российские ракеты и снаряды повредили около 400 зданий в Киеве.

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