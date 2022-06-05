Куски бетона и стекло под ногами: последствия ракетного удара по заводу в Киеве

Сегодня утром впервые через несколько недель российские войска обстреляли ракетами Киев. Предварительно из Каспийского моря было выпущено пять ракет. Одну сбили силы противовоздушной обороны, а четыре ракеты попали в вагоноремонтный завод на левом берегу столицы. Известно об одном раненом мирном жителе.

Фото с памятником Владимира Великого, который смотрит на обстрелянный Россией Киев, облетели почти все украинские СМИ. Снимок сделал прохожий, который вышел прогуляться в 6:00 утра. На фото памятник князю Владимиру созерцает огромный столб дыма.

Российские войска обстреляли Дарницкий вагоноремонтный завод. К счастью, погибших в результате ракетных ударов нет, однако один железнодорожник получил ранения. Разбиты три цеха. Вечером в очередной раз разгорелся пожар, который до этого тушили несколько часов.

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Через несколько часов после обстрела Министерство обороны России отчиталось о так называемой специальной военной операции на территории Украины, отметив, что якобы очень удачно уничтожили танки и другую бронетехнику, которую доставили партнеры Украины. На фейковые вбросы РФ сразу отреагировал глава правления Укрзализныци Александр Камышин. Никаких танков на заводе и филиалах не было, отметил он.

– Официально объявляю о том, что это неправда. Таких танков на заводе нет, и нет никакой военной техники. Есть только вагоны, которые мы ремонтируем. Эти вагоны нужны для экспорта. Это и полувагоны, и зерновозы. То есть Россия в который раз лжет, бьет по экономике Украины и населению, — заметил он.

Кроме ремонта вагонов, на заводе изготовляли декоративные столбики для забора, ножки для парковых скамеек и напольные плиты для производственных помещений.

– Пока кто-то просит “не унижать Россию”, Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции и большее оружия, — убежден советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украинцы ждут новых санкций против России и оружия. Пожар на заводе уже удалось потушить. Всего за все время полномасштабной войны в Украине российские ракеты и снаряды повредили около 400 зданий в Киеве.

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