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Білорусь ще не готова до наступу на Україну, однак є тривожні ознаки – Грабський

Юля Захарченко редакторка стрічки

Білорусь ще не готова до наступу на території України, однак є тривожні ознаки, що можуть свідчити про можливе загострення ситуації. Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що головна ціль Росії залишилась незмінною – захопити Київ та інші українські міста.

– Не лише Київ. Треба розуміти, що поки стратегічна ціль Російської Федерації залишилась незмінною. Ми маємо готуватися до відбиття агресора на всіх доступних напрямках – від білоруського кордону аж до Одеси. Білорусь ще не готова до наступу. Натомість ми спостерігаємо певні ознаки, які свідчать про те, що ситуація там має тенденцію до загострення. На жаль, ці ознаки є хрестоматійними.

На його думку, ознак про можливе загострення на білорусько-українському кордоні достатньо. Серед них – постійні військові навчання, ротація сил та засобів, перекидання особового складу спеціальних операцій та створення районів запусків оперативно-тактичних ракет.

– Йдеться про створення оперативного командування, яке направлено проти України. Постійне тренування та навчання сил, які перебувають на білорусько-українському кордоні. Постійна ротація сил та засобів. Там постійно на ротаційній основі перебуває від п’яти до семи батальйонно-тактичних груп. Це небагато, але вони змінюються. Перекидання у південні райони Білорусі особового складу сил спеціальних операцій, що так само свідчить про загострення ситуації. Проведення так званих уточнень списків від мобілізованих, зберігання техніки та інше. Створення районів запусків оперативно-тактичних ракет – як білоруських Точка-У, так й Іскандерів російського виробництва.

Експерт зазначив, що Збройні сили України перейшли у контратаку в Сєвєродонецьку. На його думку, це свідчить про виконання оборонної операції проти російських військ.

Зараз дивляться

– Контратака – це один із видів маневру. Контратака на тактичному напрямку в Сєвєродонецьку означає, що ми продовжуємо виконувати завдання оборонної операції, завдавати максимальних уражень противнику, якщо ситуація дозволяє це робити. Саме таке ураження ми робимо, знищуючи противника у Сєвєродонецьку та займаючи певні квартали міста, – наголосив він.

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