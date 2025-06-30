Більше немає м’ясних штурмів: командир роти 49 ОШБ про зміну тактики ворога

Командир першої штурмової роти 49 окремого штурмового батальйону (ОШБ) Карпатська січ на псевдо Бандера, який воює на Торецькому напрямку, в інтерв’ю воєнкору програми Факти ICTV Олегу Корнієнку розповів про ситуацію на фронті, зміну тактики ворога та найбільші загрози.

Наскільки стало важче воювати і чому

За його словами, найскладніше наразі українським військовим через логістику, оскільки доводиться ходити по 15-20 км у повному екіпіруванні.

Хоча визнає, що часто виручають дрони, які скидають воду та їжу.

Проте вибухівку для мінування доріг, скиди ВОГ та інше озброєння доводиться носити на собі.

Крім того, дуже докучає велика кількість безпілотників, що ускладнює пересування.

– Mavic в небі іноді висить під сто штук – і ти не розумієш, де наш, а де чужий. На голову завжди може щось впасти. Пересуватися вкрай складно. Наші хлопці інколи йдуть 13 км приблизно три дні, – розповідає Бандера.

Також, на його думку, росіяни надзвичайно швидко адаптовуються до воєнних дій, чим завдають помітних клопотів Силам оборони України.

Як змінилася тактика ворога з початку літа

– У них немає більше м’ясних штурмів, що б там не казали. Якщо раніше були роти, то тепер по два-три військових, які здатні забігати навіть в наш тил, – пояснив військовий.

Він каже, що таким чином вороги можуть тривалий час переховуватися у лісосмугах або ж у зруйнованих будинках і передавати інформацію про рух піхоти, військової техніки та дронів.

Серед новинок – штурми окупантів на мотоциклах, хоча успіхів вони не мали.

– На моєму напрямку скільки вони не заїзджали – успіху не мали. З ними дуже швидко розбирається наша піхота. З моєї точки зору, це неефективно. А от бронетехніка, коли її добре обшивають, може заїхати дуже далеко, – додав Бандера.

Оптоволокно і КАБи – головні загрози на фронті

– Проти КАБів я поки що не бачу, щоб щодо них якісь рішення приймалися. А збити їх неможливо. Їм уже крила придумали, тому б’ють дуже точно. Часто стали скидати на наші позиції саме 250-ки, а 500-ки відходять. Тобто оптоволокно і КАБи – це найбільші загрози, – розповідає військовий.

За його словами, навіть якщо ти сидиш у доті, від КАБа захисту немає.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак – у районах Дачного, Торецька та Яблунівки.

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