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Блокпосты возле городов и дезинфекция авто: в Украине усиливают меры безопасности

На Ровенщине в реанимации Сарненской ЦРБ умерла вторая больная коронавирусом — 58-летняя жительница села Тынное. По словам врачей, она долго занималась самолечением. Количество зараженных Covid-19 в области не выросло.

Для локализации заболевания в Сарнах, где лечат больных, введут жесткие карантинные мероприятия. С подозрением в райбольнице 12 человек.

Селянам подвозят продукты через три блокпоста, медикам Сарненской больницы передали дополнительные средства защиты. Заведение требует дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.

При въезде в Вараш дезинфицируют все транспортные средства. Так город, где работает атомная станция, пытается защитить своих работников. Подробнее о ситуации в Украине — в сюжете Оксаны Худицкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина противостоит коронавирусу.

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