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Блокпости біля міст та дезінфекція авто: в Україні посилюють заходи безпеки

На Рівненщині в реанімації Сарненської ЦРЛ померла друга недужа на коронавірус – 58-річна мешканка села Тинне. За словами лікарів, вона довго займалась самолікуванням. Кількість заражених Covid-19 в області не зросла.

Для локалізації захворювання в Сарнах, де лікують недужих, запровадять жорсткіші карантинні заходи. З підозрою у райлікарні 12 людей.

Селянам підвозять харчі через три блокпости, медикам Сарненської лікарні передали додаткові засоби захисту. Заклад потребує додаткових апаратів штучної вентиляції легенів.

При в’їзді у Вараш дезінфікують усі транспортні засоби. Так місто, де працює атомна станція, намагається захистити своїх працівників. Докладніше про ситуацію в Україні – у сюжеті Оксани Худицької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна протистоїть коронавірусу.

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