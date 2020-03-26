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Факты / Видео / Украина

Новые случаи несмотря на карантин и дезинфекцию. Как Украина противостоит коронавирусу

В Украине уже 162 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки количество инфицированных увеличилось на 43 целом, с начала вспышки Covid-19 один пациент выздоровел, умерли — пятеро. Больше всего больных на Буковине — 42, в Киеве — 40.

Пятый летальный случай от коронавируса произошел на Ивано-Франковщине. Это 65-летняя женщина из пригородного села. Три дня назад вместе с мужем ее госпитализировали с подозрением на Covid-19. Через сутки женщины не стало, инфицирования коронавирусом было лабораторно подтверждено уже после смерти. Детали в сюжете Ирины Цымбал и Кристины Венгеляускайте.

Напомним, на сегодняшний день доплат сотрудникам, работающим дистанционно или на рабочих местах в период карантина, законодательством не предусмотрено.

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