Через мины, грязь и обстрелы. Как доставляют воду на опорные пункты ВСУ

Российские оккупанты 10 раз открывали огонь по нашим военным. На фронте погиб один украинский защитник, еще двое ранены. Под огнем оказалась Марьинка, Павлополь, Авдеевка, Орехово, Золотое-4, Новотошковское и Луганское.

На Приазовье мирных и спокойных дней почти не бывает. С самого утра 27 февраля оккупанты в очередной раз обстреляли украинские позиции у Павлополя и Талаковки. Редкие периоды затишья бойцы используют с пользой, подчищают и углубляют окопы. Чтобы доставить воду на позиции до бойцов водитель ВСУ должен преодолеть сложный путь. При этом он может увязнуть в грязи, подорваться на мине или даже попасть под вражеский обстрел из противотанковых ракет. Такая задача под силу не каждому. Детали в сюжете Татьяны Ураловой.

Напомним, в шестую годовщину оккупации Крыма активисты забросали территорию посольства РФ в Киеве лаптями, требуя убраться из полуострова.

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