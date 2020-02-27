Через міни, багнюку та обстріли. Як доставляють воду на опорні пункти ЗСУ

Російські окупанти 10 разів відкривали вогонь по наших військовим. На фронті загинув один український захисник, ще двоє поранені. Під вогнем опинилась Мар’їнка, Павлопіль, Авдіївка, Оріхове, Золоте-4, Новотошківське та Луганське.

На Приазов’ї мирних та спокійних днів майже не буває. З самого ранку 27 лютого окупанти в черговий раз обстріляли українські позиції біля Павлополя і Талаківки. Рідкісні періоди затишшя бійці використовують з користю, підчищають і поглиблюють окопи. Щоб доставити воду на позиції до бійців водій ЗСУ має подолати складний шлях. При цьому він може загрузнути в багнюці, підірватися на міні або навіть потрапити під ворожий обстріл з протитанкових ракет. Таке завдання під силу не кожному. Деталі у сюжеті Тетяни Уралової.

Нагадаємо, у шосту річницю окупації Криму активісти закидали територію посольства РФ у Києві лаптями, вимагаючи забиратися з півострова.

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