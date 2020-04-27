Через спалах коронавірусу у Почаївській лаврі переповнена місцева лікарня

Кількість хворих на коронавірус в Україні росте, медзаклади подекуди ледь справляються з потоком пацієнтів. На Тепропільщині ймовірне посилення карантинних заходів. Упродовж доби в Кременецькому районі недугу підхопили 110 осіб, з них 77 випадків – це зараження у Почаєві. Більшість контактів відбулася на території Почаївської лаври. Нині монастир на карантині, вірян не приймає, а місцева лікарня ледь справляється із напливом хворих.

Через Covid-19 у чернівецькому СІЗО збунтувалися в’язні. Нового ув’язненого з підтвердженим діагнозом поселили в загальну камеру. Частина арештованих забарикадувалися та почали різати вени. Хворого таки перевели в ізолятор. Усього ж на Буковині 1 376 інфікованих. Для прийому нових пацієнтів у Чернівцях підготували ще одну лікарню. Відпрацювати схему швидкого тестування поки не вдалося. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає Кабінет міністрів переглянути карантині обмеження та просить дозволити працювати малому і середньому бізнесу.

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