Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Через спалах коронавірусу у Почаївській лаврі переповнена місцева лікарня

Кількість хворих на коронавірус в Україні росте, медзаклади подекуди ледь справляються з потоком пацієнтів. На Тепропільщині ймовірне посилення карантинних заходів. Упродовж доби в Кременецькому районі недугу підхопили 110 осіб, з них 77 випадків – це зараження у Почаєві. Більшість контактів відбулася на території Почаївської лаври. Нині монастир на карантині, вірян не приймає, а місцева лікарня ледь справляється із напливом хворих.

Через Covid-19 у чернівецькому СІЗО збунтувалися в’язні. Нового ув’язненого з підтвердженим діагнозом поселили в загальну камеру. Частина арештованих забарикадувалися та почали різати вени. Хворого таки перевели в ізолятор. Усього ж на Буковині 1 376 інфікованих. Для прийому нових пацієнтів у Чернівцях підготували ще одну лікарню. Відпрацювати схему швидкого тестування поки не вдалося. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає Кабінет міністрів переглянути карантині обмеження та просить дозволити працювати малому і середньому бізнесу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Графік авіарейсів для повернення українців з-за кордону
Графік авіарейсів для повернення українців з-за кордону
У Криму зафіксовано 70 випадків коронавірусу
У Криму зафіксовано 70 випадків коронавірусу
Після пандемії коронавірусу: Зеленський запросив Макрона в Україну
Після пандемії коронавірусу: Зеленський запросив Макрона в Україну
Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 26 тис. за тиждень
Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 26 тис. за тиждень
Травневі свята вдома: чим зайнятися на карантині
Травневі свята вдома: чим зайнятися на карантині
Динаміка пішла на спад: у Польщі зафіксовано 144 нових випадки коронавірусу
Динаміка пішла на спад: у Польщі зафіксовано 144 нових випадки коронавірусу
Чого чекати від другої хвилі коронавірусу і коли вона буде
Чого чекати від другої хвилі коронавірусу і коли вона буде
У Парижі після паузи через Covid-19 почали відновлювати Нотр-Дам
У Парижі після паузи через Covid-19 почали відновлювати Нотр-Дам

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка