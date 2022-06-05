Дефицит строительных материалов в Украине: какие вдвое подорожают до середины лета

Украинцы, не дожидаясь компенсаций, начинают восстанавливать разбитое российскими солдатами жилье. Граждане разбирают завалы, меняют окна и чинят крыши.

В Харькове, где оккупационная армия полностью уничтожила полтысячи домов и в пять раз больше повредила, открываются строительные магазины. Наибольший спрос на клеенку, фанеру и древесностружечную плиту – ими люди забивают окна и двери. Возле дома Татьяны на Салтовке прямо под окнами прилетел снаряд – в результате этого разбит балкон. Женщина уже заказала окна и принялась за ремонт.

– Я беру клеенку, у меня сейчас кладут плитку, нужно закрыть стены и шпатель. Стеклохолст будут клеить на стены, шпаклевать. Шпаклевку я уже купила. Жизнь-то продолжается, надо верить, – считает жительница Харькова Татьяна Джевага.

Цены на некоторые товары уже выросли на 20-30%, но пока все есть, поэтому предприниматели распродают старые запасы.

Сейчас смотрят

– Постепенно народ узнает, что мы работаем, приходят. Если в процентном соотношении, тогда на 60% больше, чем в первые дни, когда мы были открыты, – рассказал консультант строительного магазина Сергей Бабков.

Вскоре Украину ждет большое восстановление, но с некоторыми стройматериалами могут быть проблемы. Четверть крупных производителей прекратила работу – либо на оккупированных территориях, либо на линии огня. В дефиците уже стекло, потому что в Украине его не производят. До полномасштабной войны мы отправляли сырье, кварцевый песок, в Беларусь, а уже оттуда импортировали готовое. Кое-что завозили и из России.

Сейчас все поставки будут из Европы – стекло дороже на треть. Пока его еще можно купить, но когда украинцы начнут массово стеклить окна – появятся очереди. Будет не хватать керамического кирпича и плитки, поскольку российские солдаты разбили украинские производства.

— Разбомбили крупное производство минеральной ваты на Житомирщине. Пострадали производители керамического кирпича в Сумской области. Пока на складах есть определенное количество продукции, но насколько хватит, будем видеть, когда начнется большое строительство, — сказал руководитель Всеукраинского союза производителей строительных материалов Константин Салий.

Однако будет достаточно цемента, щебня, гранита и песка. В настоящее время все склады заполнены. Сейчас украинские щебеночные, асфальтобетонные заводы и песчаные карьеры почти не работают, поскольку некуда сбывать новую продукцию. Три месяца строительный рынок в Украине был мертв – сейчас считанные застройщики возобновили работы на объектах. Достраивают почти готовые дома из того, что приобрели раньше.

– Мы сейчас строим из тех материалов, которые приобрели до войны, были у нас на складах, или у наших подрядчиков. Возможно, возникнет дефицит с такими материалами, как стекло и металл, — отметила директор по маркетингу компании застройщика Анна Щербань.

Чего не хватит — будем импортировать. План на этот год – наладить поставки из-за границы, а в дальнейшем разработать программы поддержки отечественных производителей.

— Нужно уже открыть окно по поставке и импорту стройматериалов в Украину. Например, с кирпичом таких проблем нет, а вот стекло и гипсовые материалы нужно в этом году пережить, наладить канал поставки из Европы, — убежден глава подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета Верховной Рады Украины Олег Дунда.

Импортные и украинские материалы будут дорожать каждый месяц, утверждают производители. К середине лета некоторые товары вырастут в цене наполовину.

– Потому что нет угля, оно все осталось на той территории. Морем его не доставить, энергоносители дорогие, отсутствуют рабочие руки, – отметил руководитель Всеукраинского союза производителей строительных материалов Константин Салий.

В то же время строителей будет хватать, даже несмотря на то, что многие рабочие пошли защищать страну на фронт. Для критических работ людей будет достаточно, ведь специалистов компании забронировали.

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