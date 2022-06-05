Дефіцит будівельних матеріалів в Україні: які вдвічі здорожчають до середини літа

Українці, не чекаючи компенсацій, починають відбудовувати потрощене російськими солдатами житло. Громадяни розбирають завали, змінюють вікна та лагодять дахи.

У Харкові, де окупаційна армія повністю знищила пів тисячі будинків та вп’ятеро більше пошкодила, відчиняються будівельні магазини. Найбільший попит на клейонку, фанеру та деревостружкову плиту – ними люди забивають вікна та двері. Біля будинку Тетяни на Салтівці просто під вікнами прилетів снаряд – внаслідок цього потрощений балкон. Жінка вже замовила вікна та взялася за ремонт.

– Я беру клейонку, у мене зараз кладуть плитку, потрібно закрити стіни та шпатель. Склополотно клеїтимуть на стіни, шпаклюватимуть. Шпаклівку я вже купила. Життя-то триває, треба вірити, – вважає жителька Харкова Тетяна Джевага.

Ціни на деякі товари вже зросли на 20-30%, але поки є все, тому підприємці розпродають старі запаси.

Зараз дивляться

– Поступово народ дізнається, що ми працюємо, приходять. Якщо у відсотковому співвідношенні, тоді на 60% більше, ніж у перші дні, коли ми були відкритими, – розповів консультант будівельного магазину Сергій Бабков.

Невдовзі на Україну чекає велика відбудова, але з деякими будматеріали можуть бути проблеми. Чверть великих виробників припинила роботу – або на окупованих територіях, або на лінії вогню. У дефіциті вже скло, тому що в Україні його не виробляють. До повномасштабної війни ми відправляли сировину, кварцовий пісок, до Білорусі, а вже звідти імпортували готове. Щось завозили й з Росії.

Наразі всі поставки будуть з Європи – скло дорожче на третину. Поки його ще можна купити, але коли українці почнуть масово склити вікна – з’являються черги. Бракуватиме керамічної цегли та плитки, оскільки російські солдати потрощили українські виробництва.

– Розбомбили велике виробництво мінеральної вати на Житомирщині. Постраждали виробники керамічної цегли у Сумській області. Поки що на складах є певна кількість продукції, але наскільки її вистачить, бачитимемо, коли розпочнеться велике будівництво, – сказав керівник Всеукраїнської спілки виробників будівельних матеріалів Костянтин Салій.

Проте буде вдосталь цементу, щебеню, граніту та піску. Наразі всі склади заповнені. Зараз українські щебеневі, асфальтобетонні заводи та піщані кар’єри майже не працюють, оскільки нікуди збувати нову продукцію. Три місяці будівельний ринок в Україні був мертвий – зараз лічені забудовники відновили роботи на обєктах. Добудовують майже готові будинки з того, що придбали раніше.

– Ми зараз будуємо з тих матеріалів, які придбали до війни, які були у нас на складах, або в наших підрядників. Можливо, виникне дефіцит з такими матеріалами, як скло та метал, – зазначила директор з маркетингу компанії забудовника Анна Щербань.

Чого бракуватиме – імпортуватимемо. План на цей рік – налагодити постачання з-за кордону, а надалі розробити програми підтримки вітчизняних виробників.

– Потрібно вже відкрити вікно для постачання та імпортування будматеріалів до України. Наприклад, з цеглою таких проблем немає, а от скло та гіпсові матеріали треба цей рік пережити, налагодити той канал постачання з Європи, – переконаний глава підкомітету з питань будівництва та проектування Комітету Верховної Ради України Олег Дунда.

Імпортні та українські матеріали дорожчатимуть щомісяця, стверджують виробники. На середину літа деякі товари зростуть у ціні наполовину.

– Тому що немає вугілля, воно все залишилося на тій території. Морем його не доставити, енергоносії коштовні, відсутні робочі руки, – зазначив керівник Всеукраїнської спілки виробників будівельних матеріалів Костянтин Салій.

Водночас будівельників вистачатиме, навіть попри те, що багато робітників пішли захищати країну на фронт. Для критичних робіт людей буде достатньо, адже фахівців компанії забронювали.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.