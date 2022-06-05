Оккупанты говорили о фильтрации, но мы тогда не понимали: куда исчезают люди из Мариуполя

Днепрянка Юлия рассказала, как ее держали в плену российские оккупанты. Женщина вместе с сыном Олегом и его друзьями волонтерила в Мариуполе.

– Я побывала в Старобешеве. Потом мы побывали все вместе в Донецке, и оттуда меня уже отпустили, а ребят отправили в Оленевку. Мы взяли 200 буханок хлеба и всю гуманитарку, которую нам отгрузили, и несколькими машинами поехали туда. Я на легковом автомобиле, а ребята на микроавтобусах, – отметила она.

28 марта волонтеры должны были развезти гуманитарку и забрать мариупольцев из района Металлургического комбината имени Ильича. Тогда Олег попросил маму не ехать вместе с ними в город.

– 28-29 числа там были еще уличные бои. Вот он уехал в горячую точку вывозить людей. К 18:30 я увидела своего сына, что он уезжает из Мариуполя – у меня было много радости. Но тут я увидела, что он идет под конвоем, – рассказала мать задержанного волонтера Юлия.

Вместе с сыном задержали и Юлию, российские военные приняли ее за снайпера. В комендатуре захваченного оккупантами поселка Никольское возле Мариуполя волонтеров держали сутки, а затем увезли в Старобешево.

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– Они говорили что-то о фильтрации. Но мы тогда даже не понимали, что это такое, – отметила мать задержанного волонтера.

Фильтрация в Старобешево длилась четыре дня. Однако по словам Юлии, хуже всего их ждало в Донецкой полиции, которая находится под контролем российских войск.

– Обижали, нас ненавидели, нам угрожали. Когда узнали, что мы из Днепра, сказали, что с Днепром будет так, как и с Мариуполем, чтобы мы готовились, — отметила Юлия.

В конце концов женщину отпустили, однако ее сына вместе с другими волонтерами — нет. В последний раз родные виделись 2 апреля. Юлии сказали, что ребят переведут в колонию в Еленовке.

Там в плену сейчас и муж Екатерины. Связи с ним нет с 21 марта. Муж вместе с двумя друзьями отправился из Днепра в Мариуполь, чтобы развезти гуманитарную помощь и забрать своих родных.

– Слышали, когда задерживают волонтеров, обвиняют в терроризме. Мы начали их разыскивать. Благодаря сестре мужа, она находится в Донецке, она узнавала, где они могут быть. И начали их искать. Она узнала, что они находятся в Донецком СИЗО. Трижды она носила продукты и вещи, – рассказала жена задержанного волонтера Екатерина.

Однако через несколько недель сестре в СИЗО сообщили, что мужчину перевели в колонию в Оленовке. С того времени родственники не знают, что с ним.

– В Оленовке постоянно говорят, что его переводят в СИЗО. Его туда-сюда возят. Зачем? Почему? Ребята, которые были в Оленовке, тоже сидели и вышли. Они сказали, что сроки продлевают – по непонятным причинам, — рассказала она.

В Оленовке есть две колонии. И что происходит там, в застенках, неизвестно. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты сейчас там содержат по меньшей мере 4 тыс. гражданских украинцев, не прошедших так называемую фильтрацию.

– Количество пленных очень великое. Хорошо, когда люди знают, по крайней мере, что их удерживают. То есть даже в ужасной ситуации с волонтерами, на самом деле есть луч надежды, потому что они попадут в списки на обмен, что известно, кто они и где, — отметил советник городского главы Мариуполя.

Андрющенко советует родственникам пленных сначала обращаться в полицию, затем в СБУ и ждать. Пока оттуда удалось забрать только 20 пленников.

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