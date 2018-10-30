До утра могли и не дожить: во Львове нашли аистов в мусорных пакетах

Неожиданная находка активистов львовского парка Знесенье – они наткнулись на аистов, которых туда подбросили завернутыми в мусорные пакеты. Что за мистика сначала не поняли, после же разглядели, как из-под черного целлофана торчат лапки и клювы.

Зоозащитники подозревают, аистов им подбросили неравнодушные, чтобы они приютили птиц на время холодов.

Плотно замотаны 4 свертка, неизвестные положили в рядок вблизи забора. Парень говорит, пернатым повезло, что их нашли вовремя. Ведь до утра птицы могли не дожить.

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Волонтеры просят неравнодушных приносить пернатым пищу, или же помочь ухаживать за птицами. Ведь ни пищи, ни рабочих рук на все хозяйство не хватает.

Ранее Факты ICTV писали о том, как спасти аиста: правила помощи птицам.

Опубликовано Октябрь, 30 в 10:36



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