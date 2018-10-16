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В США готовят пищу со сбитых на дороге животных – в меню аллигаторы и медведи

В Америке странный фестиваль. В штате Вест Вирджиния готовят еду из животных, которых сбили на дорогах.

Он проходит 25 лет подряд. Забирать трупы сбитых животных с дороги всем желающим разрешено в половине штатов.

Опоссума, крокодила, оленя или медведя – можно попробовать на этом фестивале.

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Повара утверждают, что собирали только свеже-сбитых животных. Однако проверить это невозможно.

А в Австралии каждый год проходит Фестиваль по метанию тунца.

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