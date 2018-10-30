Факти / Відео / Україна / До ранку могли не дожити: у Львові знайшли лелек у сміттєвих пакетах/

До ранку могли не дожити: у Львові знайшли лелек у сміттєвих пакетах

Несподівана знахідка активістів львівського парку Знесіння – вони натрапили на лелек, яких туди підкинули загорнутими у сміттєві пакети. Що за містика спочатку не второпали, опісля ж розгледіли, як з-під чорного целофану стирчать лапки та дзьоби.

Зоозахисники підозрюють, бузьків їм підкинули небайдужі, аби вони прихистили птахів на час холодів.

Щільно замотані 4 згортки, невідомі поклали у рядочок поблизу паркану. Хлопець каже, пернатим пощастило, що їх знайшли вчасно. Адже до ранку птахи могли не дожити.

Дивіться: В США готують їжу зі збитих на дорозі тварин – в меню алігатори та ведмеді

Волонтери просять небайдужих приносити пернатим їжу, або ж допомогти доглядати за птахами. Адже ані харчів, ані робочих рук на усе господарство не вистачає.

Раніше Факти ICTV писали про те, як врятувати лелеку: правила допомоги птахам.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тримати зброю в руках легше: як та навіщо у Львові вчать бійців вальсувати
Де в Україні стартував опалювальний сезон
Порятунок новонароджених у Львові на межі зупинки – бракує грошей на деталі
На Львівщині 5 родин 50 років живуть без даху
Форум видавців у Львові: остання книги Гузара та зустріч із британським нейрохірургом
Стрічка Шляхетні волоцюги: про Львів у 30-х та субкультуру батярів
Концерт пам’яті Кузьми у Львові: Тіна Кароль, Пономарьов і Піккардійська терція
Авторська та зварена у 20-метровій джезві: кавовий фестиваль у Львові

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка