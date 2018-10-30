До ранку могли не дожити: у Львові знайшли лелек у сміттєвих пакетах
Несподівана знахідка активістів львівського парку Знесіння – вони натрапили на лелек, яких туди підкинули загорнутими у сміттєві пакети. Що за містика спочатку не второпали, опісля ж розгледіли, як з-під чорного целофану стирчать лапки та дзьоби.
Зоозахисники підозрюють, бузьків їм підкинули небайдужі, аби вони прихистили птахів на час холодів.
Щільно замотані 4 згортки, невідомі поклали у рядочок поблизу паркану. Хлопець каже, пернатим пощастило, що їх знайшли вчасно. Адже до ранку птахи могли не дожити.
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Волонтери просять небайдужих приносити пернатим їжу, або ж допомогти доглядати за птахами. Адже ані харчів, ані робочих рук на усе господарство не вистачає.
Раніше Факти ICTV писали про те, як врятувати лелеку: правила допомоги птахам.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!