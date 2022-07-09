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Помогла тысячам украинцев: Леся Никитюк о своем приюте в школе для беженцев

Алина Матвийчук журналистка Викна новини

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала о приюте для беженцев, который она обустроила в собственной школе.

— С 8 марта начал функционировать приют — за этот период его посетили почти 3 тыс. человек. Из них — 320 детей и 84 животных. Их нужно было кормить, а наши любят высший пилотаж — в меню был даже борщ и свежеиспеченный хлеб, — рассказала Леся.

Телеведущая призналась, что за все платила с личных средств, пока не присоединились другие волонтеры, иностранные и украинские предприниматели. Одни везли свиней, другие — картошку.

Уже в июне приют в школе закрыли — всем людям нашли постоянное жилье. Но после этого продолжит свою работу координационный штаб Лести в Telegram, ведь украинцам и дальше отправляют гуманитарную помощь со всего мира, и в этом телеведущая видит огромную силу нашего народа.

— Это магия, энергия, и наш боевой дух. Я также общалась и с Притулой — он мне говорит то же самое. Приходит к нему мужчина, и говорит что хочет отдать деньги на фонд — $80 тыс. И это у всех такие истории, — признается Леся.

Никитюк добавляет, что вскоре снова появится на экранах, но контент не будет только развлекательным. Речь идет о 3 сезоне шоу Ле Маршрутка — покажут все то, что происходит вокруг нас. Легендарную маршрутку нужно отремонтировать — в ангар, где она стояла, попала ракета.

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