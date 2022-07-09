Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Шоу-бізнес / Зірки

Допомогла тисячам українців: Леся Нікітюк про свій прихисток у школі для біженців

Аліна Матвійчук журналістка Вікна новини

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла про прихисток для біженців, який вона облаштувала у власній школі.

– З 8 березня почав функціонувати прихисток – за цей період його відвідали майже 3 тис. осіб. З них – 320 дітей та 84 тварини. Їх треба було годувати, а наші люблять вищий пілотаж – у меню був навіть борщ та свіжоспечений хліб, – розповіла Леся.

Телеведуча зізналася, що за все платила власним коштом, доки не приєдналися інші волонтери, іноземні та українські підприємці. Одні везли свиней, інші – картоплю.

Вже у червні прихисток у школі закрили – всім людям знайшли постійне житло. Але після цього продовжить свою роботу координаційний штаб Лестощі в Telegram, адже українцям і надалі відправляють гуманітарну допомогу з усього світу, і в цьому телеведуча бачить величезну силу нашого народу.

– Це магія, енергія і наш бойовий дух. Я також спілкувалася і з Притулою – він мені каже те саме. Приходить до нього чоловік, і каже, що хоче віддати гроші на фонд – $80 тис. І це у всіх такі історії, – зізнається Леся.

Нікітюк додає, що незабаром знову з’явиться на екранах, але контент не буде лише розважальним. Йдеться про 3 сезони шоу Ле Маршрутка – покажуть усе те, що відбувається навколо нас. Легендарну маршрутку треба відремонтувати – до ангара, де вона стояла, потрапила ракета.

Читайте
У Гданську для українських біженців формують безоплатні продуктові набори - де отримати

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Житель Краматорська “зливав” дані про українських військових – чоловіка затримали
Житель Краматорська “зливав” дані про українських військових – чоловіка затримали
МЗС назвало вимогу Спартц перевірити можливі зв’язки Єрмака з РФ наративами пропаганди
МЗС назвало вимогу Спартц перевірити можливі зв’язки Єрмака з РФ наративами пропаганди
Карта бойових дій на 09.07.2022 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 09.07.2022 – ситуація на фронті
У Маріуполі ворог облаштував склади в житлових районах: мерія закликає жителів евакуюватися
У Маріуполі ворог облаштував склади в житлових районах: мерія закликає жителів евакуюватися
Касетний обстріл Кривого Рогу та вибухи в Миколаєві: що відбувається на 136-ий день війни (онлайн)
Касетний обстріл Кривого Рогу та вибухи в Миколаєві: що відбувається на 136-ий день війни (онлайн)
Так довго й гучно ще не вибухало: під Херсоном майже 3 години детонують склади РФ
Так довго й гучно ще не вибухало: під Херсоном майже 3 години детонують склади РФ
Окупанти завдали ракетного удару по житловому району Харкова
Окупанти завдали ракетного удару по житловому району Харкова
Втрати особового складу ворога перевалили за 37 тисяч – Генштаб
Втрати особового складу ворога перевалили за 37 тисяч – Генштаб
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка