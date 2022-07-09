Допомогла тисячам українців: Леся Нікітюк про свій прихисток у школі для біженців

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла про прихисток для біженців, який вона облаштувала у власній школі.

– З 8 березня почав функціонувати прихисток – за цей період його відвідали майже 3 тис. осіб. З них – 320 дітей та 84 тварини. Їх треба було годувати, а наші люблять вищий пілотаж – у меню був навіть борщ та свіжоспечений хліб, – розповіла Леся.

Телеведуча зізналася, що за все платила власним коштом, доки не приєдналися інші волонтери, іноземні та українські підприємці. Одні везли свиней, інші – картоплю.

Вже у червні прихисток у школі закрили – всім людям знайшли постійне житло. Але після цього продовжить свою роботу координаційний штаб Лестощі в Telegram, адже українцям і надалі відправляють гуманітарну допомогу з усього світу, і в цьому телеведуча бачить величезну силу нашого народу.

– Це магія, енергія і наш бойовий дух. Я також спілкувалася і з Притулою – він мені каже те саме. Приходить до нього чоловік, і каже, що хоче віддати гроші на фонд – $80 тис. І це у всіх такі історії, – зізнається Леся.

Нікітюк додає, що незабаром знову з’явиться на екранах, але контент не буде лише розважальним. Йдеться про 3 сезони шоу Ле Маршрутка – покажуть усе те, що відбувається навколо нас. Легендарну маршрутку треба відремонтувати – до ангара, де вона стояла, потрапила ракета.

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