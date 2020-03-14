Экологическая катастрофа в Одессе: часть города под угрозой затопления

Часть Одессы под угрозой затопления. Дамба, которая разделяет город и Хаджибейский лиман, последние два десятилетия в аварийном состоянии. Уровень воды ежегодно увеличивается, и прорвать дамбу может в любой момент. Под угрозой жизни 30 тысяч человек.

Четыре года назад ее отремонтировали за счет города и области и потратили 44 млн грн. Впрочем, укрепления и дальше разрушалось из-за ошибок в проекте. Горсовет Одессы готов взять объект на свой баланс, но только если его отремонтируют за государственные средства.

Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, необходимо провести комплекс действий — срочно залатать дыры в подпорной стене и предотвратить дальнейшее разрушение. Это можно сделать только тогда, когда построят станцию ​​аварийного выброса воды.

Что делать, чтобы предотвратить катастрофу — смотрите в сюжете на YouTube Фактов ICTV от Назара Бурхана.

К слову, в Одессе продолжают застраивать исторический центр города.

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