Чуть не разрушили две улицы! Кто застраивает Одессу

В Одессе продолжают застраивать исторический центр города. На этот раз строители чуть ли не разрушили две улицы. К счастью местные жители вовремя среагировали и вызвали полицию и представителей ГАСК. Как оказалось, разрешительных документов у застройщика нет.

Улица Военный спуск – в историческом центре Одессы. Недавно здесь начали подготовительные работы к строительству нового жилого комплекса – демонтируют подпорную стену, которая удерживает склон. Увидев это, жители домов, сверху, изрядно испугались.

Возмущенные жители вызвали полицию. А на следующий день, на участок приехали представители городского Даби и выяснилось, что документов у застройщика на строительство десятиэтажного жилого комплекса вообще нет. Поэтому работы временно остановили.

Услышать позицию застройщиков не удалось – от комментариев отказываются, обещают встретиться с журналистами позже. Между тем из-за демонтажа значительно повреждена подпорная стена – появились трещины и риски обвала выросли. В основе склона – глина, перемешанная с известняком, и любые неосторожные работы могут его повредить.

Факты ICTV ранее писали о том, что строительство элитных комплексов на побережье Одессы разрушает соседние многоэтажки.

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