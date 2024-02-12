Не исключен российский интерес: скандал на границе с Польшей с высыпанным зерном

Зерно, собранное под обстрелами на заминированных полях, которое просто так высыпают на землю — это удар по самому больному для всех украинцев. Провокация, которую устроили поляки на границе, возмутила всех водителей.

— После приезда определенной группы журналистов они получили команду группой 70 человек, потому что там были женщины и дети. Очень много было людей, много транспортных средств. Они просто пошли маршем на наши грузовики. В руках они держали болгарки на аккумуляторах и начали резать. Мы пытались закрыть наши люки, сохранить зерно. Там я повредил руку. Это все снималось, — поделился один из водителей Вадим Шеретюк.

Ситуация на границе с Польшей

Сегодня украинские водители еще больше на эмоциях. Анатолий из Кривого Рога вез масло в Германию. Сейчас на один рейс он тратит месяц. Сейчас уже находится третьи сутки в ожидании.

— Если они хотят там протестовать — пусть идут в Варшаву, в Сейм Польши, при чем здесь границы. Тем более, что это границы не только польские. Это границы Европейского Союза. Какое они имеют право блокировать границы? Это международный пункт пропуска, — отметил водитель Анатолий Чабанов.

С сегодняшнего дня польские митингующие перекрыли еще три пункта пропуска — Устилуг, Угринов и Шегини. Всего пять направлений заблокированы, говорят пограничники. Что сейчас происходит на той стороне границы — сказать сложно.

— Даже польские пограничники не всегда могут понимать, какая ситуация там возникает. Это больше вопрос к польской полиции, которая должна обеспечивать меры безопасности и не допускать, чтобы возникали нестандартные ситуации, — утверждает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По последним данным, поляки возбудили дело и будут выяснять все обстоятельства. Ведь зерно, которое повредили, везли в Литву. Наказать виновных сейчас важно, чтобы дальше не дошло до физических расправ.

— Это действия, которые противоречат законодательству самой Польши. Для нас очень важно, чтобы эта конфронтация не приобрела общий размах. Это вредит не только двусторонним отношениям, но и самой Польше, потому что это транзитное зерно, — объяснил заместитель главы Всеукраинского аграрного союза Денис Марчук.

Но такое может повториться еще не раз, говорят эксперты. Да, парламентские выборы в Польше позади, но скоро — другие местные выборы. Именно местные власти дают разрешения на забастовки. Не стоит исключать тот факт, что здесь есть российский интерес.

— Мы понимаем, что это определенная технология была с высыпанием зерна. Я не исключаю, что мы можем видеть присутствие третьих сторон в виде спецслужб страны-агрессора. Почему можем говорить? Конфронтация, которая может возникнуть между Украиной и Польшей, выгодна только той стране, которая намерена ухудшить экономическое положение Украины, — утверждает Марчук.

Митингующие якобы выдвинули три требования: отменить внедрение новой экологической политики ЕС, импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, поддержка животноводства.

Но вместе с этим польскими соцсетями крутятся сомнительные пропагандистские ролики, мол, большинство украинских фермеров — это крупные владельцы, которые не страдают, а только обогащаются. Встревожило в этом контексте накануне заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

— То, что несколько сотен или несколько тысяч людей в Украине хотят заработать большие деньги — это не наша проблема. Мы хотим помочь Украине как государству и нации в вооруженном противостоянии с Россией. И точно ничто не изменит нашего мнения в этом вопросе. Но не может быть так, чтобы из-за войны, этой эмпатии и открытости к Украине кто-то использовал войну как средство нечестной или неадекватной конкуренции с нашими компаниями, работниками, фермерами, — сказал Туск.

Украинское Министерство аграрной политики и продовольствия тоже высказало свое мнение. Правда — коротким заявлением на сайте.

Отстаивать интересы польских фермеров во время мирных протестов — это понятно, но повреждение зерна — это уже не про мирную забастовку.

Министерство аграрной политики и продовольствия приглашает польских фермеров убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии. В Украине 4 млн малых фермеров готовы поделиться своим опытом с польскими коллегами.

Примечательно, что именно после визита Туска в Киев заработали рабочие группы, которые сейчас пытаются найти компромисс, который бы устроил обе стороны. Украина настаивает, что диалог нужно вести дальше.

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