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Факты ICTV. Спорт (11.03.2021)

Самые актуальные спортивные события 11 марта: Барселона не смогла сыграть домашний разгром от Пари Сен-Жермен; Виктор Цыганков готовится к старту Динамо Киев в 1/8 финала против испанского Вильярреала; в украинской хоккейной лиге аустайдеры не просто дали бой фаворитам, но и смогли отобрать очки у лидеров; 29 медалей и второе общекомандное место в украинской паралимпийской сборной на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 10 марта.

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