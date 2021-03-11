Факты ICTV. Спорт (11.03.2021)
Самые актуальные спортивные события 11 марта: Барселона не смогла сыграть домашний разгром от Пари Сен-Жермен; Виктор Цыганков готовится к старту Динамо Киев в 1/8 финала против испанского Вильярреала; в украинской хоккейной лиге аустайдеры не просто дали бой фаворитам, но и смогли отобрать очки у лидеров; 29 медалей и второе общекомандное место в украинской паралимпийской сборной на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону.
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2021-03-11
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