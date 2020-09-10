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Факты ICTV. Спорт 7:45 (10.09.2020)

Самые актуальные спортивные события 10 сентября: поединок второго тура Премьер-лиги Минай — Александрия пройдет со зрителями; на стартовой игре тура 11 сентября между Динамо Киев и Десной зрителей не будет; в чемпионате Франции решили, что даже несмотря на семь случаев заражения коронавирусом в составе действующего чемпиона ПСЖ — не повод переносить игру против Ланса; US Open вышел на финишную прямую — здесь определились все участники 1/2 финала.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 9 сентября.

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