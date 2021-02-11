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Факты ICTV. Спорт 7:45 (11.02.2021)

Самые актуальные спортивные события 11 февраля: полсекунды не хватило сборной Украины по биатлону, чтобы уже в первой гонке чемпионата мира в словенской Поклюке завоевать медаль; в финале Кубка Италии сойдутся Аталанта и Ювентус; Тоттенхэм в чрезвычайно результативном матче уступили Эвертону; действующий чемпион Украины Кременчуг принимал Белый Барс, а Донбасс посетил Мариуполь.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 10 февраля.

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