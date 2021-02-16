Факты ICTV. Спорт 8:45 (16.02.2021)

Самые актуальные спортивные события 16 февраля: Виктор Цыганков стал лучшим футболистом 2020 года; Лига чемпионов УЕФА возвращается; лучшая теннисистка мира Эшли Барти третий раз подряд сыграет в четвертьфинале теннисного турнира Australian Open 2021; Украина примет этап кругосветного ралли; Хоккейный клуб Донбасс закрепился наверху турнирной таблицы Украинской хоккейной лиги.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 15 февраля.

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