Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова возросло количество новых случаев Covid -19 — 2495 и уже есть первые инфицирования в школах; враг снова нарушает всеобъемлющее перемирие на Донбассе; первый рабочий день парламента: евробляхеры вновь вышли на митинг; лаборатории по тестированию на Covid переполнены, а врачи работают в три смены — репортаж из Луцка.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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