Факты ICTV – Выпуск 12:45 (04.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевики и дальше находятся в точках разведения сил в Золотом и Станице Луганской и активно обстреливают наши позиции; парламент рассматривает вопрос уменьшения количества депутатов до 300; более 400 человек в Китае умерли от коронавируса, еще более 20 тыс. – заболели.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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