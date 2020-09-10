Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: общее количество больных коронавирусом в Украине уже более 145 тыс.; земельный скандал в Одесской области; танкер Delfi наконец убирают из одесского пляжа; почему в украинских реалиях учиться и учить онлайн не просто; в Мариуполе женщина водитель своеобразно хотела избежать штрафа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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