Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.09.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите:количество новых инфицированных в Украине снова приблизилась до 3 тыс. в сутки; под Киевом прорвало газопровод Уренгой-Помары-Ужгород; у харьковского городского головы Геннадия Кернеса диагностировали коронавирус; тайны сюжетотворения и что остается за кадром Фактов ICTV.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2020-09-15
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