Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.06.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе боевики ранили мирного жителя; Украина отмечает День медика; в Волчанске на Харьковщине на дорогах одни ямы; непогода бушует в четырех областях Украины; жители оккупированного Донецкая сих пор не имеют возможности свободно посещать подконтрольную территорию Украины.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-06-20
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