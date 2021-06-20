Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе боевики ранили мирного жителя; Украина отмечает День медика; в Волчанске на Харьковщине на дорогах одни ямы; непогода бушует в четырех областях Украины; жители оккупированного Донецкая сих пор не имеют возможности свободно посещать подконтрольную территорию Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.