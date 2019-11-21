Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: День Свободы и Достоинства отмечает Украина и вспоминает павших героев Небесной сотни; как старый франковский завод Промприбор переживает реновацию и привлекает инвесторов; на Харьковщине взорвали банкомат.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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