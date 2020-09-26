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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (26.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: катастрофа самолета АН-26, 26 погибших и один травмирован. Найдено еще одно тело и бортовые самописцы. Хронология трагедии и последние новости с места катастрофы; почти 4 тыс. Covid в Украине бьет очередной неутешительный рекорд; как луцкие патрульные учили горожан дорогу переходить.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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