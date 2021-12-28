Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.12.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ледовый дождь в Николаевской области, гололедица во Львове. Непогода в Украине; спасают экономику украинские туристы. Как Египет переживает пандемию; защитит велосипед от воровства. Днепровские студенты разработали интересное устройство и выиграли государственный грант.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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