Факты ICTV — Выпуск 15:45 (03.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: лесные пожары на Луганщине, есть погибший и раненые; горит и в Харьковской области; на фоне протестов в Беларуси, активизируются контакты Москвы и Минска; тайфун Мейсак, который наделав бедствия в Японии, обрушился на корейский полуостров; результаты гендерних исследований наводили на Киевском форуме равных возможностей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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