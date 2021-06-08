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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (08.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Харьковщина страдает от непогоды, в области молния убила мужчину; Иран начал выплачивать компенсации родственникам украинцев, погибших в результате сбивания самолета МАУ; Зеленский прокомментировал разговор с Байденом; суд в Нидерландах отверг одну из версий катастрофы МН17.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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