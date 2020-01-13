Факты ICTV – Выпуск 15:45 (13.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: власти Ирана извиняются за ложное сбивание украинского самолета, но к ней много вопросов, почему страна не закрыла свое воздушное пространство и как можно было перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой; Нацполиция задержала преступную организацию, которую подозревают в убийстве активистки и военной Амины Окуевой; государство задолжало пенсионерам-переселенцам более 60 млрд гривен, и кроме долгов, у людей с Донбасса возникает немало препятствий на пути получения заработанного; в Украине хорошо развита стоматология, но у украинцев плохие зубы, о культуре здоровых зубов и про голливудскую улыбку; зелень зимой свободно изобилует на Львовщине – о салате, который растет в воде; лучшим фильмом года по версии американской Гильдии кинокритиков признана лента Квентина Тарантино Однажды в Голливуде.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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