Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: влада Ірану вибачається за помилкове збиття українського літака, але до неї чимало запитань, чому країна не закрила свій повітряний простір і як можна було переплутати пасажирський літак з крилатою ракетою; Нацполіція затримала злочинну організацію, яку підозрюють у вбивстві активістки та військової Аміни Окуєвої; держава заборгувала пенсіонерам-переселенцям понад 60 млрд гривень,та окрім боргів, у людей із Донбасу виникає чимало перешкод на шляху отримання заробленого; в Україні добре розвинена стоматологія, та в українців погані зуби, про культуру здорових зубів та голлівудську усмішку ; зелень взимку вільно буяє на Львівщині – про салат, що росте у воді; кращим фільмом року за версією американської Гільдії кінокритиків визнано стрічку Квентіна Тарантіно Одного разу у Голлівуді.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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