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Факты ICTV – Выпуск 15:45 (14.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: власти Ирана сообщили об аресте нескольких причастных к сбиванию украинского самолета у Тегерана; земельный вопрос на этой неделе Верховная Рада рассматривать не будет, чем занимаются депутаты на вечернем заседании; уникальная разработка конструкторского бюро Южное – про луноход, который уже прошел сотни испытаний; в Харькове открыли электронный сервис Є-малятко, в роддоме всего за 15 мин и 13 грн можно оформить все документы на ребенка; выставка электроники в Лас-Вегасе CES-2020.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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