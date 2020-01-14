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Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: влада Ірану повідомила про арешт кількох причетних до збиття українського літака біля Тегерана; земельне питання на цьому тижні Верховна рада розглядати не буде, чим займаються депутати на вечірньому засіданні; унікальна розробка Конструкторського Бюро Південне – про місяцехід, який вже пройшов сотні випробувань; у Харкові відкрили електронний сервіс Є-малятко, у пологовому будинку всього за 15 хв і 13 грн можна оформити всі документи на дитину; виставка електроніки в Лас-Вегасі CES-2020.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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