Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.09.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине обнаружили больше всего инфицированных за все время эпидемии коронавируса; сколько стоит тест на коронавирус, есть ли очереди и как быстро присылают результат; в Харькове прокуратура решила наказать научный институт; как выживает поселок Травневое на линии разграничения.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-09-17
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