Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине обнаружили больше всего инфицированных за все время эпидемии коронавируса; сколько стоит тест на коронавирус, есть ли очереди и как быстро присылают результат; в Харькове прокуратура решила наказать научный институт; как выживает поселок Травневое на линии разграничения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.