Факты ICTV – Выпуск 15:45 (19.02.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство призывает людей не паниковать из-за эвакуацию из Китая; в Совбезе ООН пять стран обвинили Россию в поддержке террористов; Городище Черкасской области страдает от стай бродячих собак.
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2020-02-19
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